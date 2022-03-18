Оккупантов на правом берегу Днепра отбросили от Киева на 70 километров 1 18.03.2022, 16:30

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На Броварском и Бориспольском направлениях враг отказался от наступления.

Российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

Он отметил, что захват Киева - это одна из самых главных стратегических задач для врага:

"Который хочет одним ударом обезглавить, а потом уже диктовать свои условия, но план провалился. Киев, как планировали оккупанты, за три дня не сдался".

"Мы полностью сорвали планы врага. На сегодня по правому берегу реки (Днепр) враг остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по нашей столице", - подчеркнул Грузевич.

"По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. Так что можете быть спокойными. Но враг перешел ко второй тактике: цинично расстреливает нашу инфраструктуру", - заявил Грузевич.

Также он сказал, что каждый город на подступах к Киеву готовится как узел сопротивления.

"Наш командующий каждый день объезжает Киев и Киевскую область, проверяет состояние готовности, и могу вас заверить, что враг дальше не пойдет. Он будет остановлен. Единодушно все общины заявляют, что врага они дальше не пропустят", - подчеркнул Грузевич.

Кроме того, он сказал, что создана группировка войск для обороны Киева и Киевской области.

"Создано два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское направление, враг вообще отказался от активных наступательных действий", - подчеркнул Грузевич.

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