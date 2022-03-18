В Брестском районе дети нашли во дворе дома артиллерийский снаряд
- 18.03.2022, 16:36
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Отец спросил у сына, во что он играет.
В Брестском районе саперы обезвредили артиллерийский снаряд, который нашли во дворе дома дети, сообщает zerkalo.io со ссылкой на МВД.
О найденном боеприпасе в милицию сообщил житель района. Он рассказал, что дети играли во дворе и начали кричать «снаряд». Папа спросил у сына, во что он играет. Тот показал ему ржавый боеприпас в земле.
На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. Территория была оцеплена и обследована, иных боеприпасов обнаружено не было.
По оценке специалистов, найденным объектом является артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.