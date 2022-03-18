Температурные качели ждут белорусов 19 марта

Температурные качели ждут белорусов 19 марта2
- 18.03.2022, 17:10
- 6,046
Ночью до -15℃, днем до +15℃.
Температурные качели ждут белорусов в предстоящие сутки. Ночью – до 12 градусов мороза, а днем – до 12 градусов тепла.
В субботу на дорогах северных и северо-восточных регионов страны все еще будет гололедица.
В целом же первый выходной день нынешнего уик-энда выдастся малооблачным и без осадков.
Ветер будет неустойчивым, но слабым, – информирует Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В ночные часы столбики термометров будут варьироваться в пределах от -3 до -12 градусов, в дневные – от +6 до +12 градусов тепла.
Города
Погода в Минске и Бресте: небольшая облачность, отсутствие осадков и 8-10 градусов со знаком плюс.
Витебские метеоусловия будут иметь два отличия: на дорогах гололедица, а температура воздуха – от +7 до +9 градусов.
В Гомеле ожидается небольшая облачность, отсутствие осадков и 6-8 градусов выше ноля.
Практически все то же самое в Гродно, где, однако, будет чуть теплей – от +9 до +11 градусов.
Погода в Могилеве: небольшая облачность, без осадков, температура воздуха – от +7 до +9 градусов.