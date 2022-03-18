Температурные качели ждут белорусов 19 марта 2 18.03.2022, 17:10

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Ночью до -15℃, днем до +15℃.

Температурные качели ждут белорусов в предстоящие сутки. Ночью – до 12 градусов мороза, а днем – до 12 градусов тепла.

В субботу на дорогах северных и северо-восточных регионов страны все еще будет гололедица.

В целом же первый выходной день нынешнего уик-энда выдастся малооблачным и без осадков.

Ветер будет неустойчивым, но слабым, – информирует Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В ночные часы столбики термометров будут варьироваться в пределах от -3 до -12 градусов, в дневные – от +6 до +12 градусов тепла.

Города

Погода в Минске и Бресте: небольшая облачность, отсутствие осадков и 8-10 градусов со знаком плюс.

Витебские метеоусловия будут иметь два отличия: на дорогах гололедица, а температура воздуха – от +7 до +9 градусов.

В Гомеле ожидается небольшая облачность, отсутствие осадков и 6-8 градусов выше ноля.

Практически все то же самое в Гродно, где, однако, будет чуть теплей – от +9 до +11 градусов.

Погода в Могилеве: небольшая облачность, без осадков, температура воздуха – от +7 до +9 градусов.

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