Источники рассказали о жизни Путина в бункере 11 18.03.2022, 17:32

31,774

Боится покушения и устраняет охрану.

Российский президент Владимир Путин боится физической ликвидации, из-за чего давно не являлся в Кремле. После начала войны в Украине он перебрался в специальный защищенный бункер.

Об этом рассказал "Фактам" директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский со ссылкой на источники.

"Рассказы о пребывании Путина в бункере — правда. В этом контексте большое сомнение, что он полетит в Турцию. Глава Кремля ограничил все контакты и боится, что его убьют, потому что осознает — очень многое поставил на эту войну, которую проигрывает. Путин очень, очень сильно боится. Теперь все разговоры с ним проходят только онлайн. Он к себе никого не подпускает", - заявил Несходовский.

По его словам, Путин всех боится и не доверяет даже собственной охране.

"То, что он всех сажает на большом расстоянии от себя — это не из-за коронавируса, просто боится любого покушения, поэтому к нему никто не должен приближаться ближе чем на 10 метров... Конечно, это охрана. Правда, он ей не доверяет, как следствие — некоторые охранники периодически исчезают: вчера был, сегодня нет. Только заподозрил Путин кого-то, и этот человек… исчезает. Там не заморачиваются" - отметил он.

Также он заявил, что по слухам, олигархи хотят за все сделать ответственным Путина и отдать его Западу.

"Но пока этот замысел не нашел поддержки у силовиков, они все за Путина. Даже несмотря на чистки и увольнения в одном из отделов, а все потому, что он их хорошо "прикормил". В то же время на ситуацию просто катастрофически давит экономика. Поэтому, возможно, что-то изменится" подытожил Несходовский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».