Джонсон пообещал Зеленскому новую военную помощь от Великобритании 1 18.03.2022, 17:40

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Борис Джонсон

Премьер Британии и президент Украины провели разговор.

Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь. А также продолжить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

В частности, Джонсон выразил поддержку Украине.

"Премьер-министр изложил дополнительную оборонительную помощь, которую Великобритания намерена предоставить, и обязался работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий.

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