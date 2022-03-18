Джонсон пообещал Зеленскому новую военную помощь от Великобритании

Джонсон пообещал Зеленскому новую военную помощь от Великобритании1
- 18.03.2022, 17:40
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Премьер Британии и президент Украины провели разговор.
Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь. А также продолжить санкционное давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
В частности, Джонсон выразил поддержку Украине.
"Премьер-министр изложил дополнительную оборонительную помощь, которую Великобритания намерена предоставить, и обязался работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий.