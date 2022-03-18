Путин вылез из бункера и явился на концерт, ему во время спича «закрыли рот»21
- 18.03.2022, 18:05
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Трансляция его выступления на федеральных каналах оборвалась.
Развязавший кровавую войну в Украине президент РФ Владимир Путин явился на концерт в Лужниках. Этот «праздник» организовали в честь годовщины аннексии Крыма и в поддержку полномасштабной войны в Украине.
Выступление главы РФ неожиданно прервалось. Очевидно, поработали хакеры. Трансляция его выступления на федеральных каналах оборвалась, и пустили концерт с песней Газманова. Также на выступлении Марии Захаровой пропал звук.