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Путин вылез из бункера и явился на концерт, ему во время спича «закрыли рот»

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  • 18.03.2022, 18:05
  • 20,714
Путин вылез из бункера и явился на концерт, ему во время спича «закрыли рот»

Трансляция его выступления на федеральных каналах оборвалась.

Развязавший кровавую войну в Украине президент РФ Владимир Путин явился на концерт в Лужниках. Этот «праздник» организовали в честь годовщины аннексии Крыма и в поддержку полномасштабной войны в Украине.

Выступление главы РФ неожиданно прервалось. Очевидно, поработали хакеры. Трансляция его выступления на федеральных каналах оборвалась, и пустили концерт с песней Газманова. Также на выступлении Марии Захаровой пропал звук.

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