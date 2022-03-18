Британский лорд предложил внести «Единую Россию» в список террористических организаций 5 18.03.2022, 18:34

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Так же в этот список должны попасть и другие правительственные структуры РФ.

Основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл, который ранее работал независимым консультантом по законодательству Соединенного Королевства Великобритании в сфере терроризма, сообщает unian.net.

"Из того, что мы видим по фотографиям и другим доказательствам понятно, что Россия – является террористическим государством, столько же террористическим, как и крупнейшие негосударственные организации, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ", - заявил он.

"На мой взгляд, отдельные структуры российского государства, такие как армия, Военно-морской флот России, Военно-воздушные силы России и партия Путина должны быть отдельно внесены в списки террористических структур, в том числе в соответствующие списки таких стран, как США и Великобритания. Это будет означать, что каждый поставщик материальных средств этим структурам будет рассматриваться и преследоваться как причастный к террористической деятельности", - считает британский политик.

"Реализация признания террористическими организациями должна быть выполнена в кратчайшие строки. Такое признание будет подтверждением статуса Путина и России как "изгоя" в мировом сообществе, которое разделяют большинство избранных политиков и граждан данных государств,", — добавил он.

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