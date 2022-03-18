Российский оккупант рассказал об отказниках и отсутствии брони 18.03.2022, 18:40

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Аудио.

Воюющий в Украине российский оккупант в перехваченном телефонном разговоре рассказывает, что ему пытались дать бронежилет убитого солдата РФ.

Аудиоперехват опубликовал в своем YouTube-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Сегодня за броней пошел. Мне говорят: "Посмотри в ящике". Открываю, а там она вся в крови, порванная, расстрелянная. Хотели мне броню с 200-х дать! Вообще конченные!" - поделился оккупант.

Также он признался, что среди российских военных есть отказники - солдаты, нежелающие воевать в Украине.

"Отказники у нас есть. В Россию их отправят. Узнаем: если не будет уголовки - можно идти в отказ! Нах*й мне эта война нужна! Всех денег не заработаешь", - говорит оккупант.

"Тут армию почистили, может, очередь на квартиру подвинется", - добавляет он.

Кроме того, военный утверждает, что Сирия по сравнению с войной в Украине "вообще цветочек, детский садик".

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