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Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

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  • 18.03.2022, 19:15
  • 3,026
Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

Это делается в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.

Правительство Нидерландов заявило, что направит систему противоракетной обороны Patriot в Слиач, Словакия. Это делается в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.

Об этом сообщает Reuters.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", - говорится в заявлении министра обороны Кайсы Оллонгрен.

В заявлении говорится, что Германия также отправляет две системы Patriot в Словакию.

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