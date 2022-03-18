Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot2
- 18.03.2022, 19:15
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Это делается в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.
Правительство Нидерландов заявило, что направит систему противоракетной обороны Patriot в Слиач, Словакия. Это делается в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.
Об этом сообщает Reuters.
"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", - говорится в заявлении министра обороны Кайсы Оллонгрен.
В заявлении говорится, что Германия также отправляет две системы Patriot в Словакию.