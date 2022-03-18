Си Цзиньпин в разговоре с Байденом: Китай и США должны взять ответственность за мир в мире 11 18.03.2022, 19:18

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Си Цзиньпин

Председатель КНР подчеркнул, что войну в Украине никто не хочет видеть.

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом подчеркнул, что обе страны должны взять ответственность за мир в мире.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

В частности, Си Цзиньпин заявил, что Китай и США "как постоянные члены Совета безопасности ООН и две крупнейшие экономики мира", "должны не только направлять дальнейшие отношения на правильный путь, но и также взять на себя часть международной ответственности и работать ради мира в мире и уравновешенности".

Глава КНР отметил, что международная обстановка претерпела новые важные изменения после предыдущей их виртуальной встречи в ноябре. Он заявил, что доминирующая тенденция мира и развития сталкивается с серьезными вызовами, и что мир не является ни спокойным, ни стабильным.

"Кризис в Украине – это не то, что мы хотим видеть", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он добавил, что события свидетельствуют о том, что страны не должны доходить до момента встречи на поле боя. В частности, конфликт и конфронтация не отвечают никаким интересам, и что международное сообщество должно больше всего ценить мир и безопасность.

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