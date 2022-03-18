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Путин рассказывал россиянам на грани дефолта о «единстве» в куртке за 1,5 млн рублей

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  • 18.03.2022, 19:47
  • 1,706
Путин рассказывал россиянам на грани дефолта о «единстве» в куртке за 1,5 млн рублей

Пока россияне устраивают «битвы за сахар», их президент не жалеет денег на брендовую одежду.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин выступил перед россиянами в брендовой куртке за 1,5 миллиона рублей.

На эту деталь обратил внимание ряд Telegram-каналов.

В брендовой куртке российский диктатор появился на концерте по случаю годовщины аннексии украинского Крыма и в поддержку войны в Украине.

Даже те факты, что РФ находится на грани дефолта, а люди устраивают битвы за сахар, не помешали российскому гаранту выйти к людям в куртке своего любимого бренда Loro Piana стоимостью почти полтора миллиона рублей (около 12 тысяч долларов).

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