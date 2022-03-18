Россия бросила в бой в Изюме учебные подразделения 9 18.03.2022, 20:10

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Алексей Арестович

Оккупанты частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны.

Россия бросила в бой в городе Изюм на Харьковщине учебные подразделения, потерпевшие поражение.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил во время брифинга, транслировавшегося в Телеграме ОП, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он отметил, что в эти и предыдущие сутки происходит укрепление противника на позициях, которые он занимает, попытки пополнить материальные запасы, малые тактические действия на улучшение своих позиций, которые своевременно останавливаются Вооруженными силами Украины.

"Это касается направлений Киева, Сум, Чернигова, Харькова, зоны ООС и Мариуполя, направления Херсона и Николаева остаются основными направлениями усилий противника, хотя и там активных действий не велось, кроме города Изюм, где россияне бросили в бой учебные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые потерпели поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны", – отметил Арестович.

Он добавил, что в истории военного дела, когда бросают курсантов, представителей школы младших специалистов на основные направления – это означает "почти разгром".

Арестович добавил, что руководство страны, сил обороны и Вооруженных сил Украины контролирует ситуацию на фронтах российско-украинской войны и военно-политическую обстановку вокруг Украины.

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