В Мариуполе из-под завалов драматического театра продолжают спасать людей4
- 18.03.2022, 20:30
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На момент бомбежки в театре находилось до тысячи человек.
В Мариуполе из-под завалов драматического театра продолжают спасать людей.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.
"Из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших нет", - отмечается в сообщении.
Также сказано, что на момент бомбежки в театре находилось до тысячи человек.
"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали мариупольцев, которые оказались в ловушке. По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке", - говорится в сообщении.