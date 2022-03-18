В Мариуполе из-под завалов драматического театра продолжают спасать людей 4 18.03.2022, 20:30

6,610

На момент бомбежки в театре находилось до тысячи человек.

В Мариуполе из-под завалов драматического театра продолжают спасать людей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших нет", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что на момент бомбежки в театре находилось до тысячи человек.

"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали мариупольцев, которые оказались в ловушке. По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».