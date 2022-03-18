В Харьковской области объявили многомиллионный тендер на «кацапскую технику»4
- 18.03.2022, 20:56
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Принимаются танки б/у, можно без башни.
В украинской онлайн-системе государственных закупок Prozorro размещено объявление о готовности приобрести военную бронетехнику российских оккупантов, в том числе уничтоженную.
"Танки б/у, можно без башни, горелые из кацапских воинских частей", – говорится в объявлении.
Информацию о торгах размещена Близнюковским поселковым советом Харьковской области 26 февраля, через два дня после масштабного вторжения в Украину российских войск. Предложения принимаются до 29 марта, а сам аукцион назначен на 4 мая.
Ожидаемая стоимость лота – 100 млн грн. Торги – открытые.
Через тендер хотят приобрести 500 единиц техники, то есть танков.