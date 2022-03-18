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В Харьковской области объявили многомиллионный тендер на «кацапскую технику»

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  • 18.03.2022, 20:56
  • 7,480
В Харьковской области объявили многомиллионный тендер на «кацапскую технику»

Принимаются танки б/у, можно без башни.

В украинской онлайн-системе государственных закупок Prozorro размещено объявление о готовности приобрести военную бронетехнику российских оккупантов, в том числе уничтоженную.

"Танки б/у, можно без башни, горелые из кацапских воинских частей", – говорится в объявлении.

Информацию о торгах размещена Близнюковским поселковым советом Харьковской области 26 февраля, через два дня после масштабного вторжения в Украину российских войск. Предложения принимаются до 29 марта, а сам аукцион назначен на 4 мая.

Ожидаемая стоимость лота – 100 млн грн. Торги – открытые.

Через тендер хотят приобрести 500 единиц техники, то есть танков.

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