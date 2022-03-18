Воздушные силы ВСУ готовы летать на американских истребителях 10 18.03.2022, 21:17

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Пилоты есть, самолетов не хватает.

Украинские летчики готовы освоить американские истребители, если Запад их предоставит для борьбы с российскими оккупантами, заявил в опубликованном 18 марта интервью РБК-Украина спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Речь об этом зашла после вопроса о вероятности того, что НАТО закроет небо над Украиной.

"Понятно, что летать здесь и перекрывать небо своими силами они не будут. Потому что тогда пилотам стран НАТО придется садиться в Польше или Румынии, и если россияне нанесут удары по тем аэродромам, то Альянсу придется вступить в войну, а они этого не хотят. Поэтому Украина предлагает альтернативу: дайте нам как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные (скажем, бывшие в употреблении F-15 и F-16)", – сказал Игнат.

По его словам, если Украина получит "хотя бы" 24 американских самолета, "то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации".

"Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах. Пилоты есть, самолетов на всех не хватает. Если нам дадут эти самолеты, то мы своих переучим за две-три недели. Они пройдут подготовку в разных странах, где есть авиационные тренажеры, потом отработают настоящие полеты – и можно идти в бой", – объяснил Игнат.

Он отметил, что "искусство важно, но западные самолеты со своим вооружением, активными головками самонаведения лучше российских" и с ними можно "быстро разобраться".

"Мы реалисты, нам хватит F-15 и F-16 в определенных модификациях", – подчеркнул спикер ВС ВСУ.

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