Среди рабочих «Керамина» витают настроения о начале забастовки7
- 18.03.2022, 21:33
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Терять уже нечего.
Среди рабочих «Керамина» витают настроения о начале забастовки.
На предприятии начались большие проблемы. Основное сырье шло из Украины. Теперь досвидания. Директор и мастера хватаются за головы, не знают, что делать. Работы осталось примерно на месяц. Дальше, видимо, ожидают нас массовые увольнения.
Среди рабочих уже витают настроения о начале забастовки. Терять уже нечего. Многие сами хотят уволиться, но не могут. Проклинают контрактную систему, — сообщает рабочий предприятия телеграм-каналу «Баста!».
Сайт предприятия «лежит». Посмотреть продукцию невозможно.