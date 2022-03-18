Французский пилот Formula 1 раскрасил шлем в цвета флага Украины 18.03.2022, 22:02

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И призвал остановить войну.

Гонщик Formula 1 Пьер Гасли раскрасил шлем в цвета флага Украины и разместил на нем лозунг No to war, передает «Новое время».

Накануне первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Formula 1, один из его участников — француз Пьер Гасли — представил новій дизайн своего шлема.

Он выполнен в цветах флага Украины, а на верхней части размещен призыв «No to war», то есть «Нет войне».

«За мир, за солидарность, за Украину», — написал Гасли.

Гонщик сообщил, что конфликт в Украине угрожает жизни детей, многим из которых срочно нужна помощь, чтобы добраться до безопасного места. И призвал своих болельщиков присоединиться к нему в помощи детям через UNICEF.

По данным спортивных и светских СМИ, Пьер Гасли встречается с украинкой Катериной Бережной Имерелли. Она родилась в Мариуполе, но в возрасте 1 года вместе с родителями переехала в Испанию. Там она и живет сейчас. Ее называют моделью и владельцем испанской компании по производству ювелирных украшений.

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