Невзоров: День победы над роддомом можно вносить в реестр государственных праздников РФ 4 18.03.2022, 23:12

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Александр Невзоров

Путин понятия не имеет о войне.

Александр Невзоров рассказал об обстреле роддома в Мариуполе и планах Кремля, пишет «Солидарность».

– На этой неделе Кремль, наконец, облегченно выдохнул. Все-таки почти половина пути к мировому господству уже пройдена, – сказал Невзоров в свежем стриме. – Роддом в Мариуполе разбомбили и парочку мирных поселков, где украинской армии просто не оказалось, оккупировали. До полного мирового господства остались сущие мелочи.

День победы над роддомом можно вносить в реестр государственных праздников. Эвакуация рожениц из горящих обвалов оставила массу чепчиков, простыней, клеенок и прочих акушерских аксессуаров – так что будет что кинуть в торжественном марше к подножию мавзолея.

Пропаганда перестала, наконец, скромничать и уже почти открыто заявляет, что конечной целью спецоперации является даже не вся Украина, а весь мир, который станет русским в ближайшее время. Тогда с интернетом, долларом, наукой, прогрессом, медициной и другим злом будет навсегда покончено. Восторжествуют идеи путинской конспирологии, а все бездуховное и нерусское будет затоптано железными лаптями Кремля. Как здорово, что Кремль вообще перестал маскироваться и уже без всякого стеснения переселился в свои собственные галлюцинации…

Решение Кремля не таить больше свое клиническое состояние – единственно правильное и для него пока спасительное. Оставаясь в реальном мире, было бы невозможно смириться с необъяснимо жалкими результатами этой войны, с обнищанием и разорением, обрушением самой России, с тысячами трупов, с мировой болью и гневом, проклятиями и твердой мировой решимостью покончить со всем этим бредом. Кстати, и самому режиму будет проще отойти в мир иной под этим наркозом…

Путин – глубоко кабинетное существо. Он никогда не видел войну, не осязал ее гарь и слизь, он не знает ее запаха и не слышал ее вопля. Он понятия не имеет о войне. Как и Шойгу, как и все, кто сегодня с циркулями потеют над картой Украины. Путин никогда по кускам обгорелый мальчишеский труп из сбитого БТРа не доставал.

Все, кто знаком с войной, ненавидят эту тварь и всегда сделают все, чтобы она никогда не выползла из той норы, в которую ее загнала история и развитие людей. Возможно, пара ночей в Мариуполе или Харькове под собственными же ракетами стали бы исцеляющими для Путина. Но он предпочитает приятное кремлевское неведение, державные галлюцинации, бункер и хор холуев.