Опергруппировка «Восток» уничтожила восемь танков и 11 БМП оккупантов 19.03.2022, 0:55

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Уничтожен почти взвод пехоты врага.

Российские оккупационные войска 18 марта предприняли несколько неудачных попыток прорыва в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице ОТГ в Facebook.

"Сегодня российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сразу на нескольких направлениях. В результате уничтожено восемь танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага. Запомните, российские оккупанты! Хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем!" – сказано в сообщении.

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