Байден пригрозил главе КНР последствиями в случае помощи РФ в войне против Украины 19.03.2022, 0:48

2,940

Джо Байден

США будут внимательно следить за действиями председателя КНР.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обсудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время разговора Байден рассказал Цзиньпину об усилиях США и его союзников в предотвращении вторжения Российской Федерации на территорию Украины и последующие шаги, которые нацелены против агрессора.

Также президента предупредил председателя КНР о последствиях для страны, если она окажет материальную помощь России.

"Президент подчеркнул свою поддержку дипломатического решения кризиса. Президент подтвердил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних изменений статус-кво", - пишет пресс-служба.

Как отмечает издание CNN разговор президента США с китайским коллегой не развеял опасения Штатов касаемо того, что Китай может оказать помощь России.

"У нас есть это беспокойство. Президент подробно рассказал, какими будут последствия, если Китай будет надавать материальную поддержку России, когда она проводит жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и мир будет наблюдать”,- заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время США планируют внимательно следить за действиями председателя КНР. Как отметила Псаки, Китай должен самостоятельно принять для себя решение, на чьей стороне он желает стоять, и как в будущем их решения будут описывать книги по истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».