Харьковская тероборона уничтожила БМП врага: видеофакт 19.03.2022, 8:08

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Враг несет большие потери в технике.

Украинские защитники продолжают тысячами ликвидировать российских оккупантов. В то же время ВСУ и тероборона уничтожают военную технику врага.

В сети можно увидеть сотни видео с остатками тяжелых машин, которые остались после "работы" наших воинов. Советник главы МВД Украины Антон Геращинко обнародовал еще одну запись.

На ролике видна горящая боевая машина пехоты оккупантов после того, как ее уничтожили служащие территориальной обороны Харьковщины, вероятно 18 марта.

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