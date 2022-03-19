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Турция открыла мост-рекордсмен между Европой и Азией

  • 19.03.2022, 8:11
  • 5,808
Турция открыла мост-рекордсмен между Европой и Азией

Подвесной мост соорудили через пролив Дарданеллы.

Турция открыла самый длинный мост между Европой и Азией. Его общая длина составляет 4,6 километра.

Об этом сообщает CNN.

Подвесной мост соорудили через пролив Дарданеллы. Он стал одним из крупных инфраструктурных проектов турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Заметим, что к этому времени транспорт, двигавшийся между Анталией и полуостровом Галлиполи, пересекал Дарданеллы на пароме за час. Теперь дорога через пролив будет занимать всего около 6 минут.

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