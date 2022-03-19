Путин выдыхается Юрий Романенко, «Главред»

19.03.2022, 8:26

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Россия собирает подкрепления с миру по нитке — все, что может наскрести по заплесневелым сусекам.

За три недели войны в Украине Россия потеряла убитыми, ранеными и "заболевшими" 60 тысяч человек. Из 200 тысяч человек, которые зашли в Украину.

На сегодняшний момент Россия формирует 60-тысячный корпус, который собирает с миру по нитке. В частности, они перекидывают своих "миротворцев" из Армении, Азербайджана (Карабаха), Таджикистана, Киргизии. Интенсивно вербуют на Северном Кавказе. Ну и сирийцы, которых пока немного. По сути, Россия перебрасывает все, что может наскрести по своим заплесневелым сусекам.

Огромные потери, которые понесли ВКС РФ из-за противодействия украинской ПВО, привели к тому, что скоро на боевые задания им придется отправлять малоподготовленных пилотов.

Кстати, эту реальность очень хорошо осознают в Китае, где россиянам дают полгода до тотального коллапса экономики из-за полной зависимости от технологий Запада.

Поэтому Путин спешит как можно быстрее выйти из войны, а для этого приводит варварские бомбардировки, чтобы сломить наш дух и принудить Зеленского пойти на условия, которые обеспечат выход из войны.

Кстати, нам не нужно впадать в головокружение от успехов. Потому что при всех своих потерях Россия уничтожила значительную часть нашей экономики, весь экспорт, запасы топлива, нарушила логистику, что разрушило многие технологические цепочки. Экономически Украина понесла огромные потери, а экономика – это фундамент армии. Это тоже нужно хорошо понимать.

Юрий Романенко, «Главред»

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