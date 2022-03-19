Украинские защитники уничтожили несколько колонн техники в Николаевской и Сумской областях 2 19.03.2022, 8:56

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Потери врага уточняются.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6 утра 19 марта 2022 года.

Согласно заметке, в течение суток, украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области.

Отмечается, что потери врага пока уточняются.

«Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев», – сообщили в Генштабе ВСУ.

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