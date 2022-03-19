Климкин: Китай не хочет, чтобы выиграла Россия 9 19.03.2022, 9:01

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Cверхдержавы могут «умножить РФ на ноль».

Китай не заинтересован в продолжении войны России против Украины. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 18 марта в Facebook перед началом переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами русской армии, ведь многие годы китайские офицеры обучались в российских военных академиях", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что сейчас у Байдена "непростая задача".

"Китай не хочет, чтобы выиграла Россия, но и боится нашей совместной с Западом победы. Как раз время договориться о будущем партнерстве между США и Китаем. Без России, ведь отношения с военными преступниками никому не нужны. Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет", – объяснил Климкин.

Он подчеркнул, что при таком развитии событий "известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами".

"Смеется тот, кто смеется последним. И это будем мы", – заявил Климкин.

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