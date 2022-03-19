В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на утро 24-го дня войны 19.03.2022, 9:05

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Что происходит на основных направлениях?

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о нанесенных российским оккупантам потерях за прошлые сутки и какая ситуация на фронтах на начало 24-х суток войны.

Об этом 19 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в течение суток бойцы ВСУ уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, и сейчас потери врага уточняются.

"Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрей Мордвичев", - проинформировали в Генштабе.

Наши зенитные ракетные войска и истребительная авиация сбила 12 воздушных целей врага (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).

Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Так, украинские защитники продолжали наносить удары по группировкам вражеских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.

Сообщается, что оккупанты продолжают нести существенные потери, и есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

"Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины", - говорится в сводке.

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