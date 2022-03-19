Оккупанты начали закапываться в землю возле Киева

Оккупанты начали закапываться в землю возле Киева14
- 19.03.2022, 9:13
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Cпутниковые снимки показывают, что враг перешел в глухую оборону.
Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что российские войска окапываются вблизи Киева, сообщил американский телеканал CNN.
Российскую военную технику в окопах можно рассмотреть на снимках за 17 марта, сделанных возле села Озера Бородянского района Киевской области, на северо-западе от Киева.
По данным телеканала, в окопах находится российская техника и вблизи аэропорта Антонов в Гостомеле Киевской области, а также в селах Здвижевка и Берестянка Бородянского района.
Военный журналист издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко, который опубликовал в Twitter фото окопов вблизи Озер, предположил, что оккупанты попытаются изменить тактику "в сторону долгосрочной статической войны".
"Удачи в обороне на враждебной местности в условиях острой нехватки ресурсов", – написал он.
More pieces of evidence suggest Russia is shifting its tactics towards a long-term static war.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 18, 2022
New Maxar pics show fresh Russian fortification works northwest of Kyiv between Hostomel and Ozera.
Good luck sustaining defense in a hostile terrain amid acute resource shortage. pic.twitter.com/Cu5v68IYqi