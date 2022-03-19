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Оккупанты начали закапываться в землю возле Киева

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  • 19.03.2022, 9:13
  • 11,732
Оккупанты начали закапываться в землю возле Киева

Cпутниковые снимки показывают, что враг перешел в глухую оборону.

Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что российские войска окапываются вблизи Киева, сообщил американский телеканал CNN.

Российскую военную технику в окопах можно рассмотреть на снимках за 17 марта, сделанных возле села Озера Бородянского района Киевской области, на северо-западе от Киева.

По данным телеканала, в окопах находится российская техника и вблизи аэропорта Антонов в Гостомеле Киевской области, а также в селах Здвижевка и Берестянка Бородянского района.

Военный журналист издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко, который опубликовал в Twitter фото окопов вблизи Озер, предположил, что оккупанты попытаются изменить тактику "в сторону долгосрочной статической войны".

"Удачи в обороне на враждебной местности в условиях острой нехватки ресурсов", – написал он.

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