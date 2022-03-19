НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО С-300 3 19.03.2022, 9:18

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Для этого Германия и Нидерланды направляют в Словакию американские комплексы Patriot.

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине, пишет «Интерфакс-Украина».

Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Они предназначены для защиты страны от любой ракетной угрозы. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля.

Напомним, днем ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы третьим странам.

Он также добавил, что все завозимые на территорию Украины грузы с западным оружием станут целью для нападения.

В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина.

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