закрыть
19 марта 2022, суббота, 11:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путина срочно поменяли в телевизоре на Газманова, потому что его стали освистывать

26
  • 19.03.2022, 9:22
  • 25,314
Путина срочно поменяли в телевизоре на Газманова, потому что его стали освистывать

На полной версии видеозаписи отчетливо слышны свист и выкрики.

В сети появилась полная версия того фрагмента выступления Путина, которое сегодня в прямой трансляции неожиданно прервалось песней Олега Газманова. Похоже, что трансляцию срочно отключили, так как часть зрителей начала Путина освистывать.

Через какое-то время после прерванного момента — прервалось в том месте, где Путин стал говорить об адмирале Ушакове, — на видеозаписи действительно отчетливо слышны свист и выкрики.

Перед этим Путин выступал очень неуверенно и пару раз даже видно, как он сбился.

После внезапного прерывания трансляции он выступал совсем недолго, завершил речь почти сразу.

Впоследствии наблюдатели отметили, что Путин выступал в куртке итальянской фирмы Loro Piana, которая стоит полтора миллиона российских рублей (по нынешнему курсу около 14500 долларов).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина