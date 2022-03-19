Путина срочно поменяли в телевизоре на Газманова, потому что его стали освистывать 26 19.03.2022, 9:22

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На полной версии видеозаписи отчетливо слышны свист и выкрики.

В сети появилась полная версия того фрагмента выступления Путина, которое сегодня в прямой трансляции неожиданно прервалось песней Олега Газманова. Похоже, что трансляцию срочно отключили, так как часть зрителей начала Путина освистывать.

Here’s the un-broadcast ending to Putin’s speech. pic.twitter.com/f9KuwlzMbP — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

Через какое-то время после прерванного момента — прервалось в том месте, где Путин стал говорить об адмирале Ушакове, — на видеозаписи действительно отчетливо слышны свист и выкрики.

Перед этим Путин выступал очень неуверенно и пару раз даже видно, как он сбился.

После внезапного прерывания трансляции он выступал совсем недолго, завершил речь почти сразу.

Впоследствии наблюдатели отметили, что Путин выступал в куртке итальянской фирмы Loro Piana, которая стоит полтора миллиона российских рублей (по нынешнему курсу около 14500 долларов).

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