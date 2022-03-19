Глава МИД Британии: Санкции против российских олигархов не снимут никогда 5 19.03.2022, 9:28

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Запад извлек урок из того, что не сделал достаточно для сдерживания РФ со времен холодной войны.

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что введенные против российских олигархов санкции никогда не будут сняты.

Об этом она заявила в интервью газете The Times.

"Это чрезвычайно сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает. На его руках кровь", - говорит Трасс.

Она также считает, что российский олигарх, владелец "Челси" Роман Абрамович не сможет вернуться в Великобританию. "Я не вижу такой ситуации", - говорит Трасс.

По словам британского дипломата, Запад должен извлечь урок из того, что он не сделал достаточно для сдерживания России со времен холодной войны.

"Это началось с конца холодной войны, когда мы сократили наши расходы на оборону. Я думаю, что Запад начал терять бдительность в годы Блэра (Тони Блэр - премьер-министр Британии 1997-2007 гг., - ред.) и продолжал до нынешних времен. Был ряд переломных моментов. И в каждый момент Запад не воспринимал всерьез то, что планировал Путин", - сказала Трасс.

Примирение с авторитарными режимами, по словам Трасс, больше не должно происходить.

"За последние 20 лет было слишком много примирений с авторитарными режимами для торговли и экономического роста, слишком много беспечности и недостаточно внимания безопасности и обороне. Это общая проблема... В целом свободный мир слишком много внимания уделял получению дешевой нефти, дешевой электроники, дешевых товаров за счет нашей свободы и безопасности", - говорит глава МИД Британии.

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