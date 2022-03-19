«Лучше кило мяса купить за эти деньги»: Почему белорусские помидоры сейчас дороже турецких? 7 19.03.2022, 10:06

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Белорусы в шоке от ценников в магазинах.

Весна — время, когда не только начинают петь птицы и на улицу можно выходить без трехслойного утеплителя, но еще и иссякание запасов картошки на балконе с почти полным отсутствием свежих овощей и фруктов по приемлемым ценам. Читатели жалуются «Онлайнеру» на авитаминоз и цены и в очередной раз пытаются найти ответ на главный вопрос: зачем в нашем климате выращивать зимой помидоры, если они в итоге стоят дороже турецких?

«Помидоры вообще безвкусные — можно и ваты поесть с таким же успехом»

В последнее время возмущенные покупатели присылают в редакцию фото ценников в магазинах. Если отбросить весь импорт, подскочивший в цене из-за падения рубля, то основные претензии к белорусским овощам. Точнее, к помидорам, огурцам и иногда перцам (последние любят не многие).

— Вот смотрю я на эти бледно-зеленые белорусские помидоры в магазинах... Очевидно, что выращивать их в нашем климате зимой дорого, но это было бы оправданно, будь они вкусными. Например, к огурцам нет претензий: они вполне себе съедобные — не хуже, чем летом. А помидоры вообще безвкусные: можно и ваты поесть с таким же успехом. Не понимаю, у нас помидоры выращивают зимой по инерции? Зачем все это, если импортные в итоге вкуснее и дешевле?

Журналисты обошли много магазинов, прежде чем на глаза попался первый ценник на помидоры из Беларуси — 12,99 рубля за кило. Огурцы в соседних ящиках почти вдвое дешевле — 6,99 рубля.

— Брала их пару дней назад, на удивление оказались вкусными, а не как обычно зимой бывает. Честно говоря, сомневаюсь, что это белорусский производитель, ведь они вкуснее турецких «сливок», — рассказывает Алена, покупательница в магазине «Марцін». — Но даже с учетом этого за такую цену зимой лучше кило мяса купить.

Приходится признать, что помидоры действительно красные, сочные и на вкус похожи на те, что продаются на рынках летом. Стало даже интересно, кто так научился выращивать их суровой белорусской зимой. Читаем этикетку — «Аврасторг», Беларусь. Правда, сайт компании недоступен, Instagram не обновлялся полгода, а сама компания находится в стадии банкротства с сентября 2021-го. Откуда тогда данные помидоры на прилавке супермаркета? Журналисты спросили у магазина, но оперативного ответа не получили.

А вот покупательница Нина Александровна предпочитает поддерживать отечественного производителя, когда пенсия позволяет.

— Я лучше куплю помидор и огурец белорусский — пусть и не такие красивые, зато без химикатов. Недешево, но зато натуральные, а мне одной много не надо, по штучке в салат. А то в овощи импортные понапихивали красителей и консервантов так, что даже плесень их через две недели не ест.

Впрочем, если поискать, то на прилавках других магазинов цены на помидоры начинаются в среднем от 7 рублей, на огурцы — от 5, а на перцы — от 10 рублей за кило. Цены на популярные овощи на Комаровке в межсезонье тоже сильно разнятся. Белорусские огурцы нашлись по цене от 4 до 25 рублей, перец — от 6 до 18 рублей, помидоры — от 2,5 до 35 рублей. По виду они бывают как разные, так совершенно одинаковые: например, белорусские в одной точке как две капли воды похожи на азербайджанские в другой, но первые стоят 8, а вторые — 18.

В онлайн-магазинах выбор овощей тоже широкий, но и цены выше. Например, белорусские помидоры в доставке Green стоят 16,69 рубля, перцы — 17,24. Консультанты ответили, что не знают, кто именно их производит. Сладкий перец на сайте freshkomarovka.by стоит 19,9 рубля, помидоры — от 13,9 рубля, огурцы — от 7,9 рубля. Белорусских среди них вообще нет.

Белорусские огурцы в e-dostavka.by стоят 11,4 рубля, а сладких перцев и местных помидоров на сайте нет.

Цены производителей: огурцы от 2,59 за кило, черри — 15,35 рубля, помидоры еще попробуй найти

Смотрим цены у самых крупных производителей огурцов-помидоров в Беларуси. Зимой овощи в Беларуси выращивают комбинаты вроде Минского парниково-тепличного комбината или агрокомбината «Ждановичи», а также фермерские хозяйства (правда, последним это не очень выгодно).

Минская овощная фабрика пока не имеет томатов, закупочные цены на огурцы такие: от 3,2 до 6,8 рубля. В наличии на сайте агрокомбината «Ждановичи» на данный момент есть только помидоры черри, по 15,35—15,94 рубля с НДС за кило (в 2,5 раза дороже, чем «свинина в четвертинах» в том же прайсе). Есть также огурцы собственного производства — по 2,59 за кило.

На сайте Минского парниково-тепличного комбината прайс почему-то оказался недоступен, руководство также не предоставило никакой оперативной информации, здесь огурцы-помидоры выращивают почти круглый год (перерыв в сборе урожая обычно в феврале-марте), но и овощи всегда дорогие из-за обогрева и подсветки. Например, год назад нам рассказывали, что более 70% себестоимости овощей — это газ и электроэнергия, остальное — зарплата сотрудникам, средства защиты, семена и прочее.

К слову, по данным Белстата, свежие огурцы в феврале 2022 года (за март еще не посчитали) стоили 8,04 рубля, а помидоры — 6,79 рубля в среднем по стране. Пока среди овощей рекорд у сладкого перца — 9,76 рубля. Цены на последний переплюнули огурцы с помидорами (да и все привычные овощи на прилавках). Стоимость кило сладкого перца в магазинах колеблется от 17 рублей до 24.

Магазины: «У продмагазинов должен быть определенный ассортимент белорусских товаров»

Однако ставить ценник, какой захочется, продавцы не могут по закону. Во-первых, максимальные наценки на помидоры-огурцы у нас ограничены государством, так как эти товары входят в список социально значимых. Следовательно, торговые сети «накрутить» больше указанных 30% просто не имеют права. Во-вторых, вот уже год на эти овощи нельзя поднимать цену более чем на 0,2% за месяц. И в-третьих, отечественные огурцы должны быть обязательно на прилавках магазинов с апреля по ноябрь, а помидоры — с мая по ноябрь. В остальное время — опционально. И если белорусские огурцы в магазинах и сейчас берут неплохо, то наши томаты многие даже не закупали.

— Мы зимой практически не получаем в продажу помидоры из Беларуси, только турецкие и российские, и тех не так много. Почему? А зачем, если их покупать не хотят? Белорусские огурцы берут — говорят, вкусные. Но я не пробовала: это же грабительски дорого для огурца, — рассказала продавец одного из магазинов у дома.

Заведующий одним из сетевых магазинов также приоткрыл завесу тайны о том, как происходит покупка овощей. По его словам, белорусские помидоры и огурцы постепенно пропадают с прилавков в конце лета — осенью (в зависимости от вида), в межсезонье чаще бывают импортные (например, российские). Бесперебойные поставки начинаются буквально сейчас: сперва в продаже появились средние колючие огурцы из Беларуси (24 февраля), спустя пару дней — короткие белорусские, а первые помидоры пришли только 17 марта и только одного вида — розовый. Наценка на все — примерно 29,9%.

— В зависимости от площади у продмагазинов должен быть определенный ассортимент белорусских товаров, он обычно висит у входа. Что касается овощей, то в сезон в магазине должно быть минимум по одному виду белорусских помидоров и огурцов. Если не сезон, то у нас могут быть хоть пустые полки с овощами, никто за это нагоняй не даст. Но лично мы не выбираем, просто заказываем необходимое количество помидоров, а что привезут — решает офис. Если выбора не будет, то покупатели возьмут и белорусский зеленый помидор. А вот цена на них — заслуга исключительно производителя, у магазинов наценка ограничена, — подтверждает он.

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