Киев затянуло едким дымом
- 19.03.2022, 10:05
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Городские власти объяснили, что происходит.
Утром 19 марта Киев затянуло едким дымом, местные жители почувствовали запах гари.
Как сообщили в КГГА, в столице наблюдается незначительное задымление. Это связано с изменением погодных условий, в частности, направлением ветра.
«По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости», — говорится в сообщении.
Советник главы МВД Вадим Денисенко, комментируя погодные условия в Киеве, отметил, что возле Новых Петровцев догорает свалка, к тому же установилась безветренная погода.
«Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется», — написал он.
По словам Денисенко, в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.
В ГСЧС отметили, что загазованность воздуха связана с погодными условиями, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.
«Смог сегодня не является причиной паники в обществе», — добавили спасатели.