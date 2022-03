Тупик Путина 2 Илья Федосеев, «Главред»

Как война в Украине стала фатальной ошибкой России.

Не разделяю опасений тех, кто считает, что Путин, проиграв войну, закроет Россию железным занавесом и установит тоталитарную диктатуру. И не разделяю вовсе не потому, что сам я нахожусь за пределами этой страны.

Санкции, дамы и господа, санкции!

Да, само по себе резкое падение уровня жизни (по крайней мере, в РФ) не обязательно приводит к массовым выступлениям – в 90-е же не привело. Русский парадокс: когда все плохо – все заняты выживанием, им не до выступлений против власти. А когда все хорошо – все довольны, и против власти тем более не выступают. Паситесь, мирные народы.

Но есть и другие факторы.

Да, на страже режима стоит мощный репрессивный аппарат. Этот аппарат может работать очень эффективно – но, пардон, не бесплатно. Где Путин возьмет деньги на содержание этой вооруженной банды?

В прежние годы действовало правило "дали пистолет, и крутись как знаешь" – силовикам разрешали "подработать", прессуя бизнес. Но после того, как российская экономика посыплется – а сыпаться она уже начала – прессовать станет некого.

Это же относится и к промыванию мозгов. Пропагандистская машина хорошо действовала, пока в нее вбухивали громадные деньги. А что вбухивать теперь?

Дальше – региональные бароны. Я сейчас не про Кадырова, который уже практически покойник. До сих пор его власть держалась на том, что вся Чечня знала: где Рамзан, там деньги. А как только поток денег прекратится, очень многих живо заинтересует вопрос: что у Рамзана внутри?

Речь идет о других баронах. Что прежде держало их возле Путина? То же, что и чеченцев держало возле Кадырова. Теперь вместо денег будут санкции, причем региональные элиты поймут: от санкций можно легко избавиться, сделав Путину ручкой.

Ну и – last, but not least – те парни, которые прошли Украину и остались живы, хотя и заработали травму на всю жизнь. А ведь их немало, и до них, кажется, начинает доходить, как цинично власть их обманула и использовала. С оружием они обращаться умеют, боевой опыт есть. Вам рассказывать, что представляют собой разочарованные и озлобленные фронтовики?

Так что, думаю, с выходом из войны проблемы у Путина отнюдь не закончатся, и закрутить гайки будет не так-то просто.

