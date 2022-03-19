«Большая четверка» нефтесервиса начала выход из РФ 3 19.03.2022, 10:51

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Первые стали корпорации Halliburton и Schlumberger.

Американские нефтесервисные корпорации Halliburton и Schlumberger в пятницу сообщили, что в связи с санкциями против России прекращают дальнейшие инвестиции и внедрение технологий в своей деятельности на территории РФ, передает liga.net.

"Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания операций, которые остались в России", – сказано на сайте Halliburton.

Также отмечается, что Halliburton не имеет совместных предприятий в РФ. Поставка запчастей и продуктов в Россию была остановлена Halliburton несколько недель назад.

Гендиректор Schlumberger Оливье ле Пеш сообщил, что "компания немедленно приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий" в России. Schlumberger пообещала следить за ситуацией вокруг Украины и России и действовать в полном соответствии с действующим международным законодательством и санкциями.

"Мы призываем прекратить конфликт и восстановить мир и безопасность в регионе", – заявил ле Пеш.

К нефтесервисным услугам относятся: бурение скважин (эксплуатационных и разведочных), их текущий и капитальный ремонт, сейсмические исследования и геофизические работы, строительство инфраструктуры, применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификация добычи, транспортные услуги, обслуживание и ремонт нефтепромышленного оборудования.

18 марта глава правления Нафтогаза Юрий Витренко призвал западные нефтесервисные компании прекратить работу в России. Он заявил, что без таких компаний, как Halliburton и Schlumberger, нефтегазовый сектор России просто не сможет развиваться. "Если бы они вышли, этим нанесли бы значительные потери экономике Путина", – заявил Витренко.

Помимо Halliburton и Schlumberger, в "большую четверку" нефтесервисных компаний входят Weatherford и Baker Hughes.

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