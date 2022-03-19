В Болгарии освобожден подозреваемый в коррупции экс-премьер Борисов 19.03.2022, 10:58

1,292

При аресте МВД действовало без ведома прокуратуры.

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, подозреваемый в растрате средств Евросоюза, вновь освобожден всего через день после задержания. В беседе с журналистами в пятницу, 18 марта, он назвал свое задержание "жестоким и возмутительным". В то же время премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил прокуратуру в саботировании его борьбы против коррупции, передает dw.com.

62-летний Борисов был задержан 17 марта в рамках расследования о растрате средств ЕС. По словам министра финансов Болгарии Асена Василева, Борисов подозревается в получении взяток от одного из лотерейных магнатов в обмен на возврат уплаченных налогов. Два бывших члена его консервативной партии, включая бывшего министра финансов Владислава Горанова, также вышли на свободу. Им не было предъявлено никаких официальных обвинений.

Операция МВД без ведома прокуратуры

Задержание Борисова было произведено в рамках масштабной полицейской операции под руководством МВД. Прокуратура не была поставлена в известность. Правительство намеревалось таким образом обойти генпрокурора Ивана Гуешева, которого обвиняют в том, что он закрывает глаза на коррупцию.

Премьер-министр Петков, провозгласивший нулевую терпимость в борьбе с коррупцией, назвал освобождение Борисова "полным саботажем со стороны прокуратуры" и пообещал и впредь бороться за то, чтобы превратить Болгарию в "свободную и нормальную европейскую страну".

Прокуратура отвергла все претензии. Представитель ведомства заявил, что для предъявления обвинений Борисову нет достаточно доказательств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».