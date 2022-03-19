«Наибольший страх россиян сейчас – попасть в армию» 9 19.03.2022, 11:07

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Если Путин решиться начать всеобщую мобилизацию, она скорее всего провалится.

В России из-за значительных потерь личного состава на украинской территории могут объявить всеобщую мобилизацию. Однако сами россияне этого очень боятся.

Они хотят смотреть о войне в Украине по телевизору, но не воевать. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "24 канала" .

"Наибольший страх, который есть в России – это попасть сейчас в армию. Большая задача украинцев, имеющих возможность звонить россиянам: говорите, что их могут забрать в армию и они будут здесь умирать", – отметил советник главы МВД.

По словам Денисенко, вероятно, Владимир Путин пока колеблется, стоит ли идти на всеобщую мобилизацию населения. Он понимает, что русские не собираются даже рассматривать участие в войне.

"Каждый (русский – 24 канал) с 18 до 60 лет может оказаться в сырой земле Украины. Наша большая задача – сорвать возможность этой мобилизации", – подчеркнул советник министра.

Денисенко также отметил, что в России могут многое говорить о сирийских наемниках, которые приедут воевать в Украину. Однако все это несущественные человеческие ресурсы.

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