Швейцарская компания Stadler сократит свой персонал в Беларуси на 400 человек 2 19.03.2022, 11:18

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Часть сборочных операций переносят в Польшу и Швейцарию.

Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler Rail не намерен закрывать свой завод в Беларуси. Об этом сообщил порталу swissinfo.ch председатель совета директоров компании Питер Шпулер.

Бизнесмен отметил, что «ситуация сложная», но компания «не создает продукты для олигархов».

Председатель совета директоров также добавил, что из-за введенных санкций предприятие в Беларуси лишилось доступа к европейским электронным компонентам, которые используются, в частности, в кондиционерах поездов, системе информирования.

В результате Stadler вынужден перенести часть сборочных операций из Беларуси в Польшу и Швейцарию. Поэтому производство в Фаниполе будет и дальше сокращаться. В настоящее время из 1700 сотрудников, которые когда-то работали на заводе, осталось 1150 человек. В течение трех месяцев компании придется сократить численности персонала примерно до 700−800 сотрудников.

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