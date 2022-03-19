Стало известно, сколько военных потеряла Россия в Украине на данный момент

Стало известно, сколько военных потеряла Россия в Украине на данный момент3
- 19.03.2022, 11:21
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Уничтожено также 466 танков и 95 самолетов захватчика.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 19 марта.
По данным Генштаба, на 24-й день войны против Украины потери РФ составили:
личного состава около 14400 человек,
танков — 466 ед,
боевых бронированных машин — 1470 ед,
артиллерийских систем — 213 ед,
РСЗО — 72 ед,
средства ПВО — 44 ед,
самолетов — 95 ед,
вертолетов — 115 ед,
автомобильной техники — 914 ед,
корабли/катера/boats — 3 ед,
цистерн с ГСМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17.
Специальная техника — 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.