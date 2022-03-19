В Черниговской области ВСУ отрабатывают точечные удары по технике противника 1 19.03.2022, 11:25

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Враг уничтожается с ювелирной точностью.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус прокомментировал ситуацию в области. В частности он отметил, что Вооруженные Силы Украины точечно ударяют по вражеской технике.

В своем утреннем обращении от 19 марта Вячеслав Чаус поблагодарил ВСУ за то, что они уничтожают оккупантов на Черниговщине. Причем, подчеркнул он, делают это качественно.

Глава Черниговщины отметил, что ВСУ отрабатывают точечные точные удары по технике врагов. Вячеслав Чаус добавил, что наши военные укреплены, перегруппированы, а также усилены.

«Я уверен, что уже очень скоро мы победим в этой проклятой войне, которую начали не мы», – подчеркнул он.

В то же время Вячеслав Чаус добавил, что враг продолжает бить по инфраструктуре. Причем не затрагивает ни одного военного объекта, ведь его цель – только гражданский. Обстрелы оккупантов разрушают жилые дома, а также продолжают забирать жизни мирного населения.

«Это агония. Я надеюсь, что нам еще надо потерпеть недолго. Все же вооруженные силы сделают свое дело. С холодной головой работаем дальше», – подчеркнул Чаус.

В целом в области ситуация без изменений. Глава ОВА лишь добавил, что гуманитарные грузы, которые уже прибыли в область, принимают и перераспределяют между теми, кто в этом нуждается.

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