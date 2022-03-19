США запретили обслуживание 100 лайнеров, используемых РФ 1 19.03.2022, 11:26

2,210

В список попали самолеты «Аэрофлота» и Романа Абрамовича.

Министерство торговли США запретило обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, используемых Россией. Эти воздушные суда, как сообщается на сайте ведомства, после введения санкций продолжали летать в Россию, нарушая меры по экспортному контролю, передает currenttime.tv.

В пресс-релизе указано, что запрет на обслуживание самолетов, в том числе за границей, подразумевает фактическое прекращение международных рейсов из России на этих самолетах.

В министерстве торговли Соединенных Штатов отметили, что эти действия направлены на изолирование России и Беларуси от глобальной экономики.

"Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов", – подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.

В списке 33 самолета авиакомпании "Аэрофлот", а также воздушные суда Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair и AirBridgeCargo.

Один самолет принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, который подпал под санкции ЕС и Великобритании. Ранее несколько хедж-фондов из США заморозили активы Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список.

Минторговли предупредило, что нарушившим экспортные нормы лицам грозят тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения.

США и страны Евросоюза ранее объявили о закрытии неба для российских самолетов; компании Airbus и Boeing прекратили обслуживать самолеты российских компаний и поставлять запчасти в Россию; от работы с российскими перевозчиками отказались и некоторые компании, предоставляющие самолеты в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все грузовые и пассажирские рейсы за рубеж из-за "высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».