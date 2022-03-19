Феномен Чернобаевки 2 19.03.2022, 11:32

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От «большого ума» оккупанты теряют высшее военное командование.

В Чернобаевке вблизи Херсона ВСУ несколько раз уничтожили вражескую технику и живые силы противника. Несмотря на это, оккупанты продолжают высаживаться на этом аэродроме.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "24 канала" объяснил действия оккупантов их "большим умом". Выразил надежду, что так будет продолжаться.

"Почему они это делают? Очевидно, от "большого ума". Дай бог, чтобы этот же человек, который планировал предыдущие 6 раз, продолжал так же. Надеюсь, они будут и дальше это делать, а мы будем их уничтожать", – сказал Денисенко.

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