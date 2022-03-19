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В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов

  • 19.03.2022, 11:32
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В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов

Сдавшихся в плен россиян стало слишком много.

Пленных российских военных в Украине так много, что для них должны были создать полноценные лагеря. Первые из них уже начали работать.

Об этом в интервью ВВС сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Сколько таких лагерей в Украине она не уточнила.

«Уже есть (лагеря для пленных – ред.). Мы над этим поработали. Они являются потому, что этого требует Женевская конвенция», – пояснила Венедиктова.

Она отметила, что Украина работает в рамках международного гуманитарного права и нашего национального законодательства. Наше государство не переходит никакие границы.

Даже медицинскую помощь пленным рашистам оказывают почти на том же уровне, что и украинским военным.

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