В Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Мордашова

В Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Мордашова2
- 19.03.2022, 11:47
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Речь идет о комплексе недвижимости стоимостью в 105 миллионов евро.
Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции Евросоюза. Об этом сообщает svoboda.org.
Речь идет о "жилом комплексе недвижимости", который расположен в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро. Ранее в Италии была арестована яхта Мордашова – ее стоимость оценивается в 65 млн евро.