В Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Мордашова 2 19.03.2022, 11:47

2,782

алексей мордашов

фото: ведомости

Речь идет о комплексе недвижимости стоимостью в 105 миллионов евро.

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции Евросоюза. Об этом сообщает svoboda.org.

Речь идет о "жилом комплексе недвижимости", который расположен в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро. Ранее в Италии была арестована яхта Мордашова – ее стоимость оценивается в 65 млн евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».