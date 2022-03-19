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В Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Мордашова

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  • 19.03.2022, 11:47
  • 2,782
В Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Мордашова
алексей мордашов
фото: ведомости

Речь идет о комплексе недвижимости стоимостью в 105 миллионов евро.

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции Евросоюза. Об этом сообщает svoboda.org.

Речь идет о "жилом комплексе недвижимости", который расположен в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро. Ранее в Италии была арестована яхта Мордашова – ее стоимость оценивается в 65 млн евро.

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