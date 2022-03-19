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Жители Киева благодарят белорусов из батальона имени Кастуся Калиновского за защиту города и страны

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  • 19.03.2022, 12:02
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Жители Киева благодарят белорусов из батальона имени Кастуся Калиновского за защиту города и страны

Белорусским героям также посвятили картину.

Жители Киева через бесплатное размещение социальной рекламы благодарят белорусских добровольцев из батальона имени Кастуся Калиновского за защиту родного города и страны.

Об этом в своем Инстаграм написала рекламная компания, которая владеет сетью билбордов, где теперь можно увидеть и плакат белорусского батальона, передает пресс-служба батальона.

Белорусским добровольцам в Украине из батальона Кастуся Калиновского также посвятили картину.

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