Жители Киева благодарят белорусов из батальона имени Кастуся Калиновского за защиту города и страны 3 19.03.2022, 12:02

2,526

Белорусским героям также посвятили картину.

Жители Киева через бесплатное размещение социальной рекламы благодарят белорусских добровольцев из батальона имени Кастуся Калиновского за защиту родного города и страны.

Об этом в своем Инстаграм написала рекламная компания, которая владеет сетью билбордов, где теперь можно увидеть и плакат белорусского батальона, передает пресс-служба батальона.

Белорусским добровольцам в Украине из батальона Кастуся Калиновского также посвятили картину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».