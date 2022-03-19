«Путина в этом году убьют» 2 19.03.2022, 12:21

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Бункер диктатора может стать для него гробом.

Диктатора Владимира Путина могут убить украинские или западные военные, кто-то из его окружения или сами же россияне — несколько вариантов, но с 90-процентной вероятностью произойдет это в течение года, считает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

В интервью Радио НВ он рассказал, что происходит вокруг главы Кремля и к чему он стремится, почему Украина безусловно победит и почему российская угроза останется даже после распада РФ.

— Путин понимает, в какую беду он попал из-за войны с Украиной? Что теперь: чистки, перевороты? Он будет жить и бояться?

— Надеюсь, что он начинает это понимать. Он получает информацию от своего ближайшего окружения. Они стараются не говорить ему ничего такого, чтобы он не стал их в чем-либо винить. Поэтому я считаю, что его информация как минимум неполна.

— Задержан управлением военной контрразведки заместитель начальника российской гвардии Роман Гаврилов. Есть информация, что представители ФСБ начинают репрессии в отношении военной элиты РФ. Путину так страшно?

— Это не вопрос страха. Это вопрос поиска виновных во всех этих потерях и неудачах, которые российская армия получает в Украине. Это и вопрос жизни и свободы высшего руководства РФ: если не найти виновных, то тогда кто будет виноват? Лично [секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев и [глава Минобороны России Сергей] Шойгу? Конечно, они этого не хотят: им нужно обвинить кого-то, но не себя.

— Окружение Путина его боится и ненавидит одновременно?

— Ненавидят — это, наверное, неправильное слово. Путин сейчас стал очень опасным для всей российской элиты. Есть некоторые люди, которые с ним связаны безвозвратно, например, тот же Патрушев. Они понимают: если не Путин, то они не только уйдут от власти, а могут потерять не только свободу, но и жизнь.

Подавляющее большинство элиты в России сейчас пытаются отползти, чтобы не попасть под сильнейший удар западных санкций. То есть если последовать примеру руководителя Центрального банка РФ [Эльвиры] Набиулиной: она уже однажды пыталась уйти в отставку, подала соответствующую просьбу, но она не была удовлетворена. По моей информации то же делал и министр финансов РФ [Антон Силуанов]. Есть слухи из Москвы, что они начали себя очень [дерзко] ставить на совещаниях в Кремле. Говорят: «Не мы эту проблему сделали — не нам эту грязь разгребать».

— Как говорит политолог Андрей Пионтковский, кто-то должен войти в бункер Путину.

— Во-первых, надо понять, где он. По-моему, он должен быть так или иначе в Москве. Пожалуй, не в Кремле, а в Ново-Огарево, в своей резиденции. Если он куда-нибудь исчезнет из Москвы, это будет очень плохо воспринято российской элитой.

Но есть такие слухи, что он где-то на Урале. Есть информация, что там даже не один, а два бункера. И он никому не говорит, в каком из них находится. Бункер — это тюрьма. И кто-то может просто ее запереть.

— Что будет дальше? Какие возможные сценарии развития событий вы можете озвучить?

— Ему сейчас нужна победа. Он не может позволить себе проиграть. И это победа любой ценой. Победителей не судят — этим принципом руководствуются в Кремле и лично Путин. Нам будет, конечно, тяжело, потому что он будет просто уничтожать украинские города, бомбить, пытаться одержать эту победу. Но это уже невозможно.

Военным путем он никак не сможет победить. Наверное, они будут пытаться использовать Запад как определенных миротворцев, которые будут в течение определенного времени соглашаться с перемирием. Но вопрос: какое это перемирие — краткосрочное или долгосрочное? Значит ли это, что армия будет оставаться на своих позициях? Будет ли она куда-то отведена? К примеру, на те позиции, которые существовали до начала этого вторжения. Это все очень большие вопросы.

Но Путину нужна победа. Без нее он просто будет гробом. Это будет скоро. Для него пережить этот год — не очень вероятно. Считаю, что этот год станет последним годом в жизни Путина.

— Путина могут убить? К примеру, кто-то из его ближайшего окружения.

— Я уверен на 90%, что в этом году это произойдет. Но я не знаю, кто это [сделает]. Это может быть кто-нибудь из его окружения. Это не будет ближайшее окружение, а второй круг, который может быть мотивирован российским бизнесом или кем-то другим. Его может убить восставший русский народ, и это тоже очень вероятно, потому что проблемы будут расти. Если у народа будет оружие и лидер, это может произойти.

Еще его могут убить украинские или западные военные. Это тоже возможно. Угроза всему миру, которую сейчас создает Путин, говоря о ядерном оружии, очень велика. Если Запад поверит, что угроза реальна, тогда они что-то с этим будут делать.

— В РФ есть человек, способный стать альтернативой Путину? Который придет к власти и разгребет это все: закончит войну в Украине, признает, что РФ проиграла.

— Таких людей много, но мы их не знаем. Они появятся в эндшпиле (заключительная стадия партии в шахматах или шашках — ред.) этой драмы.

Я не думаю, что те фигуры, которые нам очень хорошо знакомы — Алексей Навальный или Михаил Ходорковский — могут быть такими [лидерами]. Будет определенная даже конкуренция между фигурами ультраправого фланга. Например, [отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник Игорь] Гиркин, настроен против Путина, а не за него. Здесь не нужно питать никаких иллюзий. И кто-то, кто будет представителем левого фланга. Я считаю, что между ними и будет основная конкуренция, потому что запрос появления таких фигур в России растет.

— Вы говорите, что может произойти переворот, отстранение Путина от власти, убийство диктатора. Это должно произойти в течение года. А какие ближайшие перспективы? Неделя, две, месяц Путин будет свирепствовать?

— Мы будем воевать, побеждать, но будем и страдать тоже. Это — война. Но я считаю, что эта война поставит последнюю точку в жизни современной России, какова она сейчас. После этого мы будем знать совсем другую страну, если она останется единой, что не полностью очевидно.

Я много раз говорил, что ключ к свободе России, к переменам России, к краху путинизма находится в Украине. Сейчас мы видим это.

— Каковы перспективы распада РФ на отдельные государства?

— Это, к сожалению, для меня вероятно. К сожалению, даже для Украины. Потому что это определяет потенциальную очень высокую нестабильность на украинских границах: если Россия будет распадаться, может быть и гражданская война между отдельными странами и это также будет влиять на Украину.

Но хуже, чем сейчас, на мой взгляд, не будет. Главное, чтобы путинизм исчез, чтобы эти изменения произошли. В конце концов, Россия будет и свободной, и демократической страной, как одна или много частей, но, как и Украина, попадет в состав Европейского Союза. Я в этом полностью уверен.

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