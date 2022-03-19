Защитники Украины уничтожили офицерский состав и технику врага в Мариуполе 4 19.03.2022, 12:35

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Был проведен рейд по российскому командному пункту.

Украинские защитники сообщили об уничтожении военной техники российских оккупантов в Мариуполе и Черниговской области.

Об этом сообщает отдельный отряд спецназначения "Азов" в Telegram.

"Утром (19 марта – ред.) в ходе спецоперации бойцами полка "Азов" был проведен рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, в ходе которого были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, до взвода пехоты", — сообщили "азовцы".

По предварительным данным, уничтожены 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили.

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