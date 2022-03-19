Видеофакт: Российские «зомби» атакуют тележку с сахаром 31 19.03.2022, 12:42

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В РФ битвы за сахар в магазинах обретают все более жесткие формы.

В российских супермаркетах продолжаются ожесточенные схватки за сахар: эпичное видео

На днях стало известно о том, что в России дефицит сахара. Так как люди видят его на полках магазинов, начинаются ожесточенные противостояния.

Сотрудники одного из супермаркетов решили не только вывезти сахар в зал, но снять реакцию россиян на это, сообщает 24tv.ua.

Дальше прямая речь продавцов:

– Там бьются просто...

– Светлана Петровна, с Богом!

– Снимай! Ты видео записываешь?

Продавщица аккуратно вывезла тележку с упаковками сахара и вернулась на склад. Оттуда и сотрудники магазина наблюдали за тем, как люди буквально вырывают друг у друга упаковки.

Женщин, агрессивно напавших на пачки сахара, уверяют, что им не пробьют его на кассе. Понятное дело, что отпускают его только в ограниченных количествах.

Если вы думаете, что люди ограничились только тележкой, которую им выкатили сотрудники супермаркета, то очень ошибаетесь. Проголодавшиеся россияне начали ломиться на склад, ведь, конечно, там от них и скрывают тот же дефицитный сахар.

В конце видео одна из изобретательных женщин таки завезла тележку с добытым сокровищем на склад. Видимо, решила, что здесь можно будет спокойно переждать, а то ее же разорвут, как только она покинет это помещение.

У нас теперь риторический вопрос: а могут ли на России тебя подстеречь у выхода из магазина и отобрать силой сахар? Подозреваем, что могут.

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