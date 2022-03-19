Видеофакт: Российские «зомби» атакуют тележку с сахаром

Видеофакт: Российские «зомби» атакуют тележку с сахаром31
- 19.03.2022, 12:42
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В РФ битвы за сахар в магазинах обретают все более жесткие формы.
В российских супермаркетах продолжаются ожесточенные схватки за сахар: эпичное видео
На днях стало известно о том, что в России дефицит сахара. Так как люди видят его на полках магазинов, начинаются ожесточенные противостояния.
Сотрудники одного из супермаркетов решили не только вывезти сахар в зал, но снять реакцию россиян на это, сообщает 24tv.ua.
Дальше прямая речь продавцов:
– Там бьются просто...
– Светлана Петровна, с Богом!
– Снимай! Ты видео записываешь?
Продавщица аккуратно вывезла тележку с упаковками сахара и вернулась на склад. Оттуда и сотрудники магазина наблюдали за тем, как люди буквально вырывают друг у друга упаковки.
Женщин, агрессивно напавших на пачки сахара, уверяют, что им не пробьют его на кассе. Понятное дело, что отпускают его только в ограниченных количествах.
Если вы думаете, что люди ограничились только тележкой, которую им выкатили сотрудники супермаркета, то очень ошибаетесь. Проголодавшиеся россияне начали ломиться на склад, ведь, конечно, там от них и скрывают тот же дефицитный сахар.
В конце видео одна из изобретательных женщин таки завезла тележку с добытым сокровищем на склад. Видимо, решила, что здесь можно будет спокойно переждать, а то ее же разорвут, как только она покинет это помещение.
У нас теперь риторический вопрос: а могут ли на России тебя подстеречь у выхода из магазина и отобрать силой сахар? Подозреваем, что могут.