Андрей Макаревич: Весь мир сотрет РФ с лица Земли 10 19.03.2022, 12:59

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Музыкант резко отреагировал на выступление Путина.

Российский музыкант Андрей Макаревич резко отреагировал на новое выступление диктатора РФ Владимира Путина, которое он приурочил дате аннексии Крыма и провел на стадионе Лужники в Москве.

В Facebook музыкант поделился своими рассуждениями о том, применит ли Путин ядерное оружие, и обратился к россиянам:

"Неужели кому-то еще надо объяснять, что если вождю нашему все-таки придет на ум нажать на "красную кнопку" – ну да, кого-то он взорвет. Наверное. Через 15 минут весь оставшийся мир сотрет нас с лица Земли. Боюсь, с облегчением. Это непонятно?" – написал он.

Напомним, Макаревич является одним из немногочисленных публичных россиян, которые активно и планомерно протестуют против войны, развязанной Россией в Украине.

Макаревич был одним из тех, кто еще до войны, которая витала в воздухе, подписал Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве.

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