«Вся Кострома в шоке: командир погиб, его зам, бойцы-десантники» 28 19.03.2022, 13:09

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У россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины.

Российские военные продолжают нести серьезные потери в своей захватнической войне в Украине. Граждане страны-агрессора стали понимать, что победные реляции Кремля мало соответствуют действительности.

В соцсетях россияне обсуждают, сколько военных погибло в Украине. В частности, колоссальные потери в 331-м воздушно-десантном полку, который дислоцируется в Костроме.

Военный блогер Анатолий Штирлиц опубликовал красноречивые скриншоты из группы в соцсети ВКонтакте, передает "Главред". Родные и знакомые военных жалуются, что в 331 десантном полку уже очень много потерь.

Пользователи пишут:

"Вся Кострома в шоке. Командир погиб, его зам, бойцы..."

"Когда это прекратится, опять 331 полк"

"Из 331 полка столько уже потерь".

Отметим, накануне Вооруженные силы Украины ликвидировали полковника Сергея Сухарева, руководившего 331-м воздушно-десантным полком России. Еще до полномасштабного вторжения в Украину его подразделения участвовали в войне на Востоке Украины. Сухареву было передано командование полком в 2021 году.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что за время полномасштабного вторжения России в Украину ликвидированы 10 представителей высшего командования российских войск, а именно: четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.

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