Плохая новость для Лукашенко 10 19.03.2022, 13:17

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фото: ТАСС

Одного из диктаторов часто припоминают в эти дни в связи с войной Путина в Украине.

Бывший депутат Верховного Совета, журналист Сергей Наумчик написал о том, почему правителя не спасет даже то, что белорусские военные пока не воюют в Украине.

– Почитайте западную прессу, и вы убедитесь, что ни политики, ни население не делает никакого различия между Россией и Беларусью. То, что нога белорусского солдата пока не ступила на землю Украины – это для «внутреннего употребления», для нашего самоутешения, – пишет Сергей Наумчик. - Тыл на войне – это важнейшая составляющая боевого успеха. Один пример: главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения мог и не быть заместителем министра обороны СССР, но руководитель тыловой службы был им всегда.

Тыл – не просто снабжение полевых кухонь. Это, в идеале, система слаженного обеспечения фронта боеприпасами, горюче-смазочными материалами (ГСМ), организация ремонта техники и ее своевременной замены, наконец – транспортировка и лечение раненых, захоронение погибших. Последние два момента в армии демократических стран как раз среди приоритетов – это не дает упасть боевому духу. В нынешней же «операции» раненых часто оставляют на поле боя, а трупами забиты морги в южных белорусских городах.

Именно тыловое обеспечение (чисто военный термин) гарантирует Путину Лукашенко: белорусские солдаты соскребают обгорелое мясо с российской техники, белорусские хирурги оперируют российских солдат, а кровь им вливают от белорусских доноров. ГСМ и техника непрерывным потоком идет, конечно, российская, но – по белорусской железной дороге. Русские летчики-убийцы взлетают с белорусских аэродромов, с белорусской земли запускаются русские ракеты по мирным украинским городам.

Наконец, есть и важный стратегический элемент: наличие такой концентрации войск на южных границах Беларуси заставляет Киев отвлекать силы и ресурсы от участков боевых действий, где они весьма и весьма нужны.

Буду удивлен, если по окончании боевых действий Лукашенко не получит золотую звезду Героя России.

Но есть и плохие новости.

Байден назвал Путина «убийцей» и «отъявленным бандитом» (в вариантах перевода – «отпетым головорезом», это уж как кому нравится). И сейчас я не о том, что президент США (почти любой президент) ничего не говорит случайно.

Можно как угодно относиться к Байдену (у меня своя оценка после посещения его офиса вместе с Зеноном Позняком в 96-м), но его политический опыт сомнений не вызывает. Достаточно сказать, что членом Сената США он был впервые избран аж в 1972 году, то есть полвека (!) назад. Трижды избирался руководителем сенатского комитета по международным делам, то есть, по сути, участвовал в выработке важнейших внешнеполитических решений Вашингтона.

Именно Байден поддерживал – употребим выражение Путина – операцию по денацификации и демилитаризации Югославии, в результате которой Милошевич оказался в Гааге.

Милошевича часто припоминают в эти дни в связи з «операцией» Путина в Украине. Но забывают, что оказался он там не в одиночестве.

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